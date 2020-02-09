В Киеве разгорелся громкий скандал из-за песен сторонницы боевиков ДНР в пабе, видео

В "Портер Паб" вынуждены были извиняться за трансляцию в одном из баров сети на улице Житомирской в Киеве песен российской певицы Юлии Чичериной, которая откровенно поддерживает ЛНР/ДНР и находится в розыске СБУ.

Гневный пост по поводу песен Чичериной в известном столичном пабе написал пользователь Facebook Евгений Яковлев.

"Портер на Житомирской, играет Чичерина. Это уже край дна. Увидел в сториз и ахренел от этого. К вам наведаться лично и спросить с того, кто это допустил?" - написал он в соцсети.

Автор поста с возмущением напомнил, что Юлия Чичерина – ярый поклонник ДНР/ЛНР, которая с недавних пор состоит в партии "За правду" Захара Прилепина. Кроме того, певица находится в розыске СБУ.

Видео - в комментариях по ссылке.

В "Портер Паб" уже извинились перед посетителями за трансляцию песен Чичериной, утверждая, что не следят за творческой карьерой певицы. В заведении пообещали удалить из плейлистов ее песни на протяжении ближайших дней.

Как сообщал "Апостроф", 40 народных депутатов из 4 фракций и групп обратились к Службе безопасности Украины (СБУ) с призывом не пускать в Украину российских певцов и артистов, которые выступают в оккупированном Крыму, поддерживая аннексию полуострова Россией.