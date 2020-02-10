Под Черновцами из ледяного плена спасли лебедей: трогательные фото

В Черновицкой области спасатели освободили лебедей, которые примерзли ко льду.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Жительница села Долиняны Хотинского района заметила, что на местном озере длительное время находятся лебеди и позвонила спасателям. Оказалось, что птицы примерзли ко льду, и не могли взлететь.

Прибыв к пруду, спасатели обнаружили 2 лебедей, которые находились на расстоянии около 15 метров от берега.

Водолазы с помощью специального снаряжения пробили лед и освободили птиц.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в субботу, 8 февраля, в селе Долинском Запорожской области трое детей провалились под лед и утонули.

Напомним, что на Закарпатье во время рыбалки под лед провалились двое мужчин.