RU  UA  EN

понедельник, 10 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

10 февраля

13:53
Лидер группы Muse готовится во второй раз стать отцом: трогательное фото
12:47
Билли Айлиш трогательно выступила на Оскаре-2020 - номер посвящался ушедшим из жизни кинематографистам
11:55
Электроэнергия из мусора: в Казахстане назвали размер спецтарифа
11:17
Финалистка Нацотбора на Евровидение-2020 записала саундтрек к новому сезону шоу "Від пацанки до панянки"
09:56
Слава из "НеАнгелов" ответила на слухи о романе с Павлом Вишняковым
08:50
Лучшие наряды красной дорожки Оскара-2020: фото самых стильных знаменитостей
07:05
Готовим дома сырный суп по-французски: простой рецепт и варианты приготовления
06:30
На церемонии Оскар-2020 назвали Лучший фильм - кому досталась главная статуэтка
05:05
Оскар-2020: все победители главной кинопремии года
01:06
Как прошла церемония Оскар 2020: главные ее события и все победители

9 февраля

23:45
Как прошел 4 выпуск шоу Голос країни-10 и кому удалось развернуть все судейские кресла
22:28
Звезда громкого развода Владимир Остапчук вдруг появился на шоу Голос країни-10 - кто нажал на кнопки
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Черновцами из ледяного плена спасли лебедей: трогательные фото

понедельник, 10 февраля 2020, 13:54
переглянути новину українською

В Черновицкой области спасатели освободили лебедей, которые примерзли ко льду.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Жительница села Долиняны Хотинского района заметила, что на местном озере длительное время находятся лебеди и позвонила спасателям. Оказалось, что птицы примерзли ко льду, и не могли взлететь.

Прибыв к пруду, спасатели обнаружили 2 лебедей, которые находились на расстоянии около 15 метров от берега.

Водолазы с помощью специального снаряжения пробили лед и освободили птиц.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в субботу, 8 февраля, в селе Долинском Запорожской области трое детей провалились под лед и утонули.

Напомним, что на Закарпатье во время рыбалки под лед провалились двое мужчин.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Круиз со смертельным риском: что происходит на охваченном коронавирусом судне Diamond Princess

Меня арестовали с криками "Слава Украине" - экс-пленник ДНР рассказал, как готовил переворот под носом у Захарченко

На выходных в Украине будет контрастная погода: восток заморозит больше всех

Плацдарм или "котел": пять лет назад началась битва под Дебальцево

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: