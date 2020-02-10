СБУ заявила о предотвращении покушения на активиста: видео и фото

В Ровно сотрудники СБУ предотвратили покушение на общественного активиста и задержали организатора.

Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

Оперативникам Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ стало известно, что ранее судимый горожанин ищет среди уголовников исполнителя для убийства местного активиста. Мужчина неоднократно выступал против незаконной добычи янтаря в Ровенской и Житомирской областях, говорил о нелегальных вырубках лесов. В руках активиста оказалась информация, которая мешала уголовнику организовать преступный бизнес. И он решил избавиться от неудобного свидетеля.

На роль киллера согласился один из сотрудников СБУ. Уголовник передал ему гранатомет РПГ-18 и две боевые гранаты. Также назначил время и место встречи, во время которой он должен был отчитаться об "убийстве". Именно во время нее организатора и задержали. Рецидивисту за умышленное убийство, совершенное по заказу грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение.





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