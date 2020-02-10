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СБУ заявила о предотвращении покушения на активиста: видео и фото

понедельник, 10 февраля 2020, 20:25
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В Ровно сотрудники СБУ предотвратили покушение на общественного активиста и задержали организатора.

Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

Оперативникам Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ стало известно, что ранее судимый горожанин ищет среди уголовников исполнителя для убийства местного активиста. Мужчина неоднократно выступал против незаконной добычи янтаря в Ровенской и Житомирской областях, говорил о нелегальных вырубках лесов. В руках активиста оказалась информация, которая мешала уголовнику организовать преступный бизнес. И он решил избавиться от неудобного свидетеля.

На роль киллера согласился один из сотрудников СБУ. Уголовник передал ему гранатомет РПГ-18 и две боевые гранаты. Также назначил время и место встречи, во время которой он должен был отчитаться об "убийстве". Именно во время нее организатора и задержали. Рецидивисту за умышленное убийство, совершенное по заказу грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение.


Как писал "Апостроф" ранее, Служба безопасности Украины поймала киллера, который за деньги должен был убить руководителя областной политической организации Херсона. ФСБ завербовала переселенку из Донбасса, которая хотела получить паспорт РФ.

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