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Украинцам готовят новый "сюрприз" с ценами на газ: первые подробности

понедельник, 10 февраля 2020, 16:23
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Глава правления "Нафтогаза" Андрея Коболева прогнозирует летом 2020 года существенное снижение цены импортного газа, но напоминает, что с 1 мая цена газа будет регулироваться исключительно рынком.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на интервью Андрея Коболева "РБК-Украина".

По слова главы "Нафтогаза", цена импортного газа в ближайшее время изменится в меньшую сторону. "Мы порадуем потребителей, когда пересмотрим цену на февраль. Летом мы прогнозируем существенное падение цены", - заметил он.

В то же время Андрей Коболев напомнил, что цена газа с 1 мая будет регулироваться исключительно рынком и конкуренцией между поставщиками. "На рыночную цену повлиять никто не сможет. А вот на объем влиять можно и нужно", - подчеркнул глава Нафтогаза и предложил уменьшить объем потребления как минимум в два раза.

"В масштабах государства это означает экономию на импорте, экономию в валюте, рост ВВП, рост экономического благосостояния, больше денег у людей на другие расходы", - считает Коболев.

Как сообщал Апостроф, в Украине тарифы на центральное водоснабжение и водоотведение вырастут в среднем на 15-20%, а зависеть это будет от региона

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