Пропадут с витрин: в Украине хотят принять "драконовский" закон о сигаретах

С украинских прилавков могут резко пропасть все сигареты, а продавать их будут только тем, кто достиг 21 года.

Как говорится в законопроекте, который зарегистрировали на сайте Верховной Рады, ограничения затронут и электронные сигареты.

Даже если это просто упаковка или макет - их нужно будет убрать из поля зрения. Только спросив продавца можно будет узнать, если сигареты в продаже.

"Как это будет выглядеть. Стоит киоск с надписью "табак". Никаких торговых марок, рекламных плакатов. Человек может подойти и конкретно спросить: "Такие-то сигареты есть?". Все будет спрятано под прилавками. Никто ничего не сможет рассмотреть", – говорит в комментарии изданию "Сегодня" Константин Красовский, заведующий отделом контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Министерства здравоохранения Украины.

Также известно, что пачка сигарет тоже будет выглядеть по-другому. Она будет без ярких цветов, узоров и цветочков, а шрифт для всех названий будет одинаковым.

Электронные сигареты также приравняют к обычным, хотя сейчас такие сигареты могут купить даже школьники. Кроме того, купить электронные сигареты смогут только те, кто достиг 21 года.

Также будет запрещено курить в общественных местах, а ресторанам, где "рады" курильщикам электронных сигарет, грозит штраф до 50 тысяч гривен. Кроме того, курить запретят и на балконах.

Напомним, что государство и местные бюджеты недополучают сотни миллионов гривен налогов из-за картельного сговора на рынке табачной продукции.