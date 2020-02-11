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Путин доволен: появилась новая порция фотожаб на увольнение Богдана

вторник, 11 февраля 2020, 16:30
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В соцсетях появилась новая порция фотожаб на увольнение Андрея Богдана с поста главы Офиса президента Украины.

Фотожабы публикуют пользователи Facebook.

На одной из картинок изображен Богдан, который спит на коленях своего приемника Андрея Ермака. Они сидят на вокзале, рядом чемодан.

Еще одна картинка изображает президента Владимира Зеленского с его известной фразой в Борисполе "выйди отсюда, разбойник", на следующем кадре шуточный арест Андрея Богдана американским "шерифом".

На следущей фотожабе изобразили недовольство кадровыми изменениями украинского олигарха Игоря Коломойского и радость президента РФ Владимира Путина. В сети пишут, что назначенный глава ОПУ симпатизирует России и Путину.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилась бурная реакция украинцев на увольнение главы ОПУ Андрея Богдана и назначение на его должность Андрея Ермака. "Ермак - это Медведчук 2.0", - написал, в частности, народный депутат 8-го созыва Андрей Лозовой.

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