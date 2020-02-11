Ученые придумали, как добывать электричество из дождя: раскрыта схема

Ученые из Городского университета Гонконга разработали транзистор, который позволит использовать дождь в качестве источника возобновляемой энергии.

Об этом говорится в работе ученых опубликованной на сайте вуза.

Попытки использовать дождь в качестве источника возобновляемой энергии предпринимались и раньше, однако до сих пор ученым не удавалось найти эффективное средство для преобразования энергии падающей воды в электричество.

Теперь исследователи создали полевой транзистор, который во время дождя способен обеспечивать стабильное напряжение в 140 В - этого достаточно для одновременной работы более чем 100 маленьких светодиодных лампочек.

Новая конструкция сопрягает алюминиевый электрод с электродом из оксида индия и олова, покрытым PTFE, - материалом с "квазипостоянным" электрическим зарядом. Когда капля попадает на поверхность PTFE, она соединяет два электрода и создает замкнутую цепь.

Исследователи отмечают, что устройство способно работать и в случае постоянного дождя. В этом случае напряжение накапливается и в конечном итоге достигает точки насыщения.

Как сообщал "Апостроф", исследования ученых из Калифорнийского университета в Болдере (США) свидетельствуют, что таяние вечной мерзлоты Заполярья может стать причиной климатической катастрофы из-за освобождения триллионов тонн углекислого газа.