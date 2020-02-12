Депутат Соболев сделал громкое заявление после убийства киллером его сына: видео

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев заявил, что готовится новое покушение на него и его семью.

Об этом сообщает сам депутат на свое Facebook-странице.

Соболев отметил, что полициия также знает об очередном покушении.

"Но тем не менее, с пятницы и до понедельника, вопреки поручению главного следственного управления Украины об обеспечении мер безопасности, полиция города Киева снимает с нас охрану. У меня вопрос - это случайность?... Напомню, за предыдущие два месяца, пока уголовное дело по расследованию убийства моего сына было в этом подразделении, следствие не продвинулось ни на шаг...", - отметил депутат.

Он попросил о помощи президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, 1 декабря, в центре Киева на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные обстреляли Range Rover. Одна из пуль прошла через стекло со стороны водителя, но тяжелые ранения получил именно трехлетний ребенок. Вскоре выяснилось, что за рулем авто находился депутат Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко" (БПП) Вячеслав Соболев. Погибший ребенок - это его трехлетний сын Александр.

Детальнее о том, кто мог совершить нападение, читайте в материале "Апострофа": Стреляли в депутата - погиб ребенок: кто такой Вячеслав Соболев и за что его хотели убить.