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"Коронавирусный" кот в маске покорил сети и стал героем забавных фотожаб

среда, 12 февраля 2020, 11:28
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Новым героем фотожаб в сети стал китайский кот, которого с помощью маски решили обезопасить от смертельного коронавируса.

Об этом сообщает ресурс ekabu.ru.

Хозяйка питомца из Китая надела на четырехлапого друга медицинскую маску. Она прорезала отверстия для глаз и вывела кота на прогулку.

Фото из Китая моментально стало популярным, а пушистый зверь - породил целую серию фотожаб и приколов. Кот в маске превратился в героя известных мультфильмов, шоу и мемов.

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Как сообщал "Апостроф", Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому коронавирусу официальное название: он будет называться Covid-19.

Также во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют через 18 месяцев появление первой вакцины против коронавируса из Китая.

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