В Украине продолжается масштабный протест водителей фур: фото и видео

12 февраля по всей Украине продолжается протест грузоперевозчиков на фурах.

Об этом сообщает издание ТСН.

В частности, на протест собрались под зданием Верховной Рады. Автоперевозчики приехали к правительству на фурах и устроили страйк.

Отмечают, что у перевозчиков 16 требований. Они адресованы премьер-министру Алексею Гончаруку и касаются кадровой политики. В частности, протестующие требуют увольнения министра инфраструктуры Владислава Криклия, нормализации разрешений на международные перевозки, решение проблемы очередей на границе и ряда других вопросов.

Издание "Информатор" уточняет, что активисты подали заявку на участие в митинге, где указали, что акция будет бессрочной, а под здание Кабмина съедутся около 600 грузовых автомобилей, но обещают, что движение не будут перекрывать.

Также присоединились к акции "Требуем обеспечить прозрачность процедуры выдачи и использования разрешений" и закарпатские перевозчики. По данным ресурса Mukachevo.net, они требуют от властей увеличить количество разрешений на транспортные перевозки за границу. Ведь после того, как Польша уменьшила квоту на проезд украинских грузовиков своими дорогами, большинство едет транзитом в закарпатские КПП.

На мирной акции водители также заявили: с такими же протестами, если нужно будет поддержать коллег, готовы ехать в Киев, чтобы в очередной раз привлечь внимание к проблеме.

Так, около 30 грузовиков в знак акции протеста отправились колонной из Мукачево до Чопа.

Отметим, что из-за страйка фуры создали пробку на въезде в Киев, на Одесской трассе.

Как ранее сообщал "Апостроф", в январе митингующие перекрывали движение в центре Киева, протестуя против открытия рынка земли.