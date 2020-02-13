Готовы давать воду: еще один "слуга народа" отличился скандальным заявлением про Крым

Народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил о намерениях украинской власти дать воду в аннексированный Крым в обмен на вывод Россией войск из Донбасса.

Об этом народный избранник заявил в прямом эфире телеканалу "НАШ".

"Поставка воды в Крым - это поддержка украинцев, а не оккупантов", - сказал Камельчук.

В сети возмутились подобному утверждению нардепа.

"На телеканале "НАШ" еще один депутат "Слуги народа" говорит то же самое. И даже еще более уверенно - готов голосовать за такое предложение. Вывод: подача воды в Крым - это не импровизация отдельного Арахамии, а решение партии "Слуга народа", - комментируют заявление нардепа в Telegram-канале "Nachtigal".

Напомним, что на днях глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал в прямом эфире, что Киев может начать поставлять пресную воду в аннексированный Крым в обмен на уступки РФ. Так, Россия должна вывести свои войска из оккупированного Донбасса.

Позиция Арахамии вызвала резкую критику и негативный общественный резонанс. После этого, как сообщалось, Давид Арахамия на личной Facebook-странице попросил прощения за свои слова, о том, что поставка воды из Днепра в оккупированный Крым возможна в обмен на освобождение Донбасса от боевиков у всех украинцев целом и крымчан в частности.

Подробнее о том, согласится ли Киев помогать Кремлю на оккупированном полуострове в вопросе водоснабжения, читайте в материале "Апострофа": Пустыня Крым: на что пойдет Путин ради украинской воды.