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Суд принял новое решение по задержанному "организатору" банды, убившей Гандзюк

четверг, 13 февраля 2020, 18:29
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Фото: hromadske

Апелляционный суд Киева до 4 марта оставил под стражей фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк Игоря Павловского, которого ранее Печерский районный суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога.

Об этом сообщает hromadske.

"Подозрение необоснованное. Обыски у Павловского проходили с нарушениями, а оружие, которое нашли у него дома, ему подбросили. Если коротко - он (Павловский, - "Апостроф") сказал, что виделся с Мангером (Владислав Мангер, подозреваемый в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк, - "Апостроф") один раз совсем по другим вопросам, затем он звонил ему, но он не взял трубку", - сказал адвокат подозреваемого Владимир Сергет.

Игоря Павловского задержали 10 ноября 2018 года и объявили подозрение в организации нападения на Екатерину Гандзюк. 21 января Печерский районный суд Киева взял Павловского под стражу на два месяца без возможности внесения залога. Его обвиняют также в создании преступной организации и незаконном хранение огнестрельного оружия.

Напомним, нападение на активистку Екатерину Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года в Херсоне. Ее облили серной кислотой у подъезда собственного дома. Как сказала позже сама девушка, на нее вылили литр кислоты. Ожоги - более 30% тела, пораженные были глаз, лицо, голова, спина и рука. Ее доставили в Киевский ожоговый центр, дали государственную охрану. За два месяца Гандзюк перенесла 11 операций. Но, несмотря на все попытки выжить, девушке это не удалось. 4 ноября 2018 года она скончалась в больнице.

Как писал "Апостроф" ранее, в января 2020 года Окружной суд Бургаса (Болгария) арестовал украинца Алексея Левина, подозреваемого по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

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