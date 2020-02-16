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Украинским водителям готовят серьезные неприятности: кто попадет под "удар"

воскресенье, 16 февраля 2020, 09:56
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Министерство внутренних дел Украины в скором времени запустит систему автоматической фиксации нарушений ПДД на украинских дорогах.

Об этом сообщает директор Департамента коммуникаций в МВД Украины Артем Шевченко на своей Facebook-странице.

Первым местом, где заработает нововведение, станет Киев, как один из крупнейших городов. Также в сети показали, как и где будет работать система.

"Это - своеобразный "центр управления полетами". Сюда стекается вся информация с пока 20 камер (будет больше) в столице, которую обработают полицейские. Именно здесь будут формироваться так называемые "письма счастья", то есть постановления об административных правонарушениях, которые будут отправлять почтой правонарушителям", - написал Шевченко.

"...Два десятка камер с начала суток 14 февраля на 11:29 зафиксировали 38528 нарушений только скоростного режима автомобилями. Сбрасывайте скорость. Не забывайте об ограничении 50 км/ч в городе и 80 км/ч только на отдельных участках города и чисто в теплое время года. Скоро все это заработает. Пока режим работы тестовый. Но альтернативы этой системе нет. Доказано всеми цивилизованными странами мира", - отметил Шевченко.

Как сообщал "Апостроф", полиция пока не штрафует владельцев авто на еврономерах, потому что нет доступа к базе таможенников, где патрульные могут проверить, нарушил ли водитель сроки пребывания на таможенной территории Украины.

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