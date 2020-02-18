Приглашаем в Золотое: в сети волна гнева из-за нового заявления Сивохо про примирение

Народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Сергей Сивохо, который ранее анонсировал старт Национальной платформы примирения и единства с оккупированными территориями Донбасса, назвал "циничной провокацией" обострение военных действий в районе Золотого.

В сети такой комментарий Сивохо вызвал волну возмущения

"Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого", - написал народный депутат на свой Facebook-странице и добавил, что презентацию Национальной платформы примирения и единства решили перенести.

При этом Сивохо отметил, что активное общение с представителями ОРДЛО продолжается. "Продолжаем работать и налаживать диалог между простыми людьми. Непублично. Системно. Беспрерывно", - утверждает нардеп.

В соцсети с возмущением восприняли такое заявление Сергея Сивохо. Комментаторы переспрашивают, куда перенесли презентацию — в Луганск или Донецк? "В Золотое перенось", - советуют ему.

Как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 18 февраля, российские оккупанты пошли в наступление на Донбассе и атаковали украинские опорные пункты в районе Золотого. Тяжелый бой шел больше пяти часов.