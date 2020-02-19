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Мне было 12, когда его убили: дочь героя Небесной сотни потрясла сеть обращением

среда, 19 февраля 2020, 07:05
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Фото: Facebook Ira Didych

Дочь погибшего в 2014 году на Майдане Сергея Дидыча, 18-летняя Ира, опубликовала в сети пронзительную историю о смерти своего отца и о том, как ей приходится с ней жить.

Об этом Ира написала на своей странице в Facebook в день смерти отца, 18 февраля.

"А вы знаете, что у меня папа погиб? 6 лет назад. В Киеве. На Майдане. Не помню, писала я об этом здесь прямо. Пожалуй, нет. Я была ребенком когда его убили. Мне было 12. В тот день я вернулась из школы домой. Делала уроки. Смотрела прямые трансляции с Майдана. Огонь. Колеса. Крик. И гордилась своими родителями, что они там. А потом узнала, что моего отца убили", – пишет девушка.

В своей истории она рассказывает, как каждый год уже на протяжении шести лет встречает годовщину начала массовых убийств на Майдане и годовщину смерти отца. Ира пишет, как тяжело ей говорить об этом с другими людьми, которые не могут понять ее боли.

"Так я и болею 6 лет подряд. В это же время. Потому что когда болеешь, можно плохо выглядеть. Потому что о смерти говорить не удобно. Я буду глотать слезы где-то в углу комнаты. Потому что что я вам скажу? Вы же и так не поймете. И не должны понимать. И надеюсь никогда не поймете. Я вам еще могу много примеров привести, когда о смерти говорить неудобно. Но вы поняли - никогда. Вам удобно говорить о Героях. О Подвигах. Об истории. О Достоинстве. О Свободе. О Человечности. О Майдане. Но о смерти вам говорить неудобно. Вы должны знать. Мой папа погиб на Майдане. 18 февраля. Потому что если вы этого обо мне не знаете, то вы ничего обо мне не знаете. Смерть часть моей жизни. И вашей тоже", – так заканчивает свою историю Ира.

Рассказ Иры Дидух впечатлил пользователей соцсети. По состоянию на 7:00 19 февраля, ее пост набрал в Facebook 13 тысяч лайков и 7,7 тысяч репостов.

Сергей Дидух - общественный активист, основатель и директор туристического клуба "Золотое Руно". На Майдане был сотником Ивано-Франковской сотни. Погиб 18 февраля, при отходе своей сотни из Крепостного переулка. Герой Украины.

Как ранее сообщал "Апостроф", 18 февраля в Киеве на "Аллее Героев Небесной Сотни" состоялся традиционный поминальный молебен, приуроченный к годовщине трагических событий на Майдане.

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