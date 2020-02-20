Житель Новых Санжар выдвинул властям курьезное "предложение на миллион"

Во время протестов в Новых Санжарах Полтавской области, где местные жители пытаются не допустить поселения в санатории МВД эвакуированных из зараженного коронавирусом Китая, один из участников акции согласился принять двоих из них у себя дома, но за деньги.

Предложение о денежной компенсации за приют эвакуированных из Китая мужчина сделал во время онлайн-трансляции.

"Люди не знают что делать. Может оно и хорошо будет. Я например могу сказать - двух людей возьму (эвакуированных из Китая, - "Апостроф") за миллион. Миллион гривен. Мне уже не так много осталось - детям останется миллион гривен. Если дадут - я их возьму", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", автобусы с эвакуированными из Китая украинцами прибыли в санаторий в Новых Санжарах, проезд к которому блокировали местные жители, которые опасаются распространения опасного коронавируса.