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Машины превратились в металлолом: под Киевом произошло серьезное ДТП с ребенком, фото

суббота, 22 февраля 2020, 16:58
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В ночь с пятницы на субботу, 22 февраля, в селе Путровка под Киевом столкнулись автомобили Volkswagen и Fiat.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Мощный удар выбросил оба транспортных средства на обочину, а пять человек получили травмы различной степени тяжести.

Среди пострадавших оказался и 9-месячный ребенок.

Правоохранители установили, что Volkswagen с двумя женщинами и ребенком совершал поворот налево и не пропустил автомобиль Fiat, который двигался навстречу. Пассажирка и водитель из Киева, возрастом 25 и 50 лет, вместе с малышом угодили в больницу. Предварительно, ребенка перевозили в детском кресле.

Также пострадала семейная пара из Fiat, которые проживают в селе Путровка. 34-летний мужчина и 29-летняя женщина также находятся под присмотром врачей.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", ранее, 17 февраля, в Киеве произошло серьезное ДТП, в результате чего пострадали три человека.

Также 15 февраля, в Киеве на бульваре Вацлава Гавела, 40 произошло ДТП с участием водителя службы Uber за рулем Seat Ibiza, который вылетел с дороги и перевернулся.

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