Оказался "аватаром": раскрыты данные об одном из зачинщиков бунта в Новых Санжарах, фото и видео

Один из участников беспорядков 20 февраля в Новых Санжарах, который грубо вел себя по отношению к сотрудникам полиции и называл себя участником боевых действий, был отправлен из учений в зоне АТО за систематической пьянство.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ и блогер Анатолий Штирлиц.

"Помните воеваку который бросался на Александра Нетребко в Санжарах и предлагал ему поехать в окопы? Ору вголосину... Воевака, как оказалось, знатный АВАТАР, его выгнали из ВСУ сразу после учений", - заметил блогер, опубликовав скрин соответствующего документа.

Судя по опубликованной информации, житель Новых Санжаров по имени Константин не принимал участия в АТО, потому что был отправлен домой из-за злоупотребления алкоголем.

Ранее на Facebook-странице Национальной полиции Украины появилось видео, в котором упомянутый Константин приносит свои извинения перед сотрудниками полиции, в частности перед полицейским Александром Нетребко - боевым офицером, который награжден несколькими высокими наградами.

Правонарушитель извинился за свое позорное поведение и выразил желание попросить у полицейского извинения лично. По его слова, перед акцией протеста он также употреблял алкогольные напитки.





Как сообщал "Апостроф", трое участников акций протестов в Новых Санжарах утверждают, что они не приезжие провокаторы, а местные жители.