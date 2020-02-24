RU  UA  EN

понедельник, 24 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

24 февраля

19:06
5 антинарядов для этой весны - даже не доставайте из шкафа Lime
18:57
Переименование "Дорогожичей" в Киеве: глава Института нацпамяти сделал важное уточнение
18:57
Как в дурмане был: Чапкис рассказал, как две минуты на коленях у Сталина изменили его жизнь Lime
18:53
Под Киевом мужчина нарвался на неожиданные проблемы из-за алиментов
18:45
Больницы и аэропорты готовы: как Украина собирается встречать коронавирус
18:20
Леся Никитюк не угодила фанатам фото в купальнике - его назвали неудачным и вульгарным Lime
17:59
В Киеве маршрутка с людьми врезалась в грузовик: фото жуткого ДТП
17:58
В Германии авто влетело в толпу на карнавале: множество пострадавших, фото
17:39
Под Полтавой собака спасла пенсионера от смерти: фото героя
17:39
В СМИ рассказали о поставке в Новые Санжары гуманитарной помощи в виде профилактических препаратов
17:30
Несмотря на шторм и ФСБ: украинские бойцы провели важные учения на Азове, видео и фото
17:22
Оборонзаказ хотят сорвать: детали скандала с новой техникой для ВСУ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Больницы и аэропорты готовы: как Украина собирается встречать коронавирус

понедельник, 24 февраля 2020, 18:45
переглянути новину українською

В Украине пока нет ни одного зафиксированного случая заражения коронавирусом COVID-19 и главная задача – не допустить попадания вируса в страну.

Об этом заявил замглавы Минздрава Виктор Ляшко, передает "LB.ua".

По его словам, система здравоохранения Украины готова принять больных с коронавирусной инфекцией и оказать им помощь.

"У нас есть около 12 тысяч кроватей в инфекционных стационарах, около 2 тысяч врачей-инфекционистов, около 5 тысяч среднего медицинского персонала в инфекционных больницах, у нас есть инфекционные боксы. Учитывая, что они используются на начальных стадиях развития вспышки и эпидемии, в дальнейшем размещение больных в боксах нецелесообразно, для этого перепрофилируются другие отделения медицинских учреждений", - сказал он.

По словам Ляшко, с диагностическими тест-системами для выявления коронавируса тоже проблем нет.

"В лабораториях есть диагностикумы для проведения исследований в режиме реального времени полимеразной цепочной реакцией. Поэтому в принципе страна готова и будет реагировать на случаи, которые будут выявляться в Украине", - сказал он.

В свою очередь, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко рассказал о мерах, которые будут приняты для недопущения попадания вируса в страну из-за рубежа, в частности, из охваченной коронавирусом Италии.

"Нами принято решение, и сегодня с 20:00 все прямые рейсы... все пассажиры, которые прилетают на въезд в Украину, будут проходить температурную проверку... Я подчеркиваю, это аэропорты "Борисполь" и "Жуляны". Из других аэропортов никакие регулярные рейсы не выполняются", - сказал он на брифинге.

Кроме того, добавил Дейнеко, начиная с утра вторника температуру будут проверять пассажирам на пункте пропуска автомобильного сообщения "Тиса" в Закарпатской области.

Как ранее сообщал "Апостроф", в северных регионах Италии, которые охватил смертельный коронавирус, началась паника.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Вирус-"убийца" из Китая атакует мир: новые данные о жертвах, фото и видео

Путину нужны не Донбасс и Крым, а миллионы украинцев - Оксана Забужко

Да будет снег: зима сыграет "дембельский аккорд"

Бесплатный сыр и мышеловка: власти придумали новую льготу для переселенцев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: