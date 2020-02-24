Больницы и аэропорты готовы: как Украина собирается встречать коронавирус

В Украине пока нет ни одного зафиксированного случая заражения коронавирусом COVID-19 и главная задача – не допустить попадания вируса в страну.

Об этом заявил замглавы Минздрава Виктор Ляшко, передает "LB.ua".

По его словам, система здравоохранения Украины готова принять больных с коронавирусной инфекцией и оказать им помощь.

"У нас есть около 12 тысяч кроватей в инфекционных стационарах, около 2 тысяч врачей-инфекционистов, около 5 тысяч среднего медицинского персонала в инфекционных больницах, у нас есть инфекционные боксы. Учитывая, что они используются на начальных стадиях развития вспышки и эпидемии, в дальнейшем размещение больных в боксах нецелесообразно, для этого перепрофилируются другие отделения медицинских учреждений", - сказал он.

По словам Ляшко, с диагностическими тест-системами для выявления коронавируса тоже проблем нет.

"В лабораториях есть диагностикумы для проведения исследований в режиме реального времени полимеразной цепочной реакцией. Поэтому в принципе страна готова и будет реагировать на случаи, которые будут выявляться в Украине", - сказал он.

В свою очередь, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко рассказал о мерах, которые будут приняты для недопущения попадания вируса в страну из-за рубежа, в частности, из охваченной коронавирусом Италии.

"Нами принято решение, и сегодня с 20:00 все прямые рейсы... все пассажиры, которые прилетают на въезд в Украину, будут проходить температурную проверку... Я подчеркиваю, это аэропорты "Борисполь" и "Жуляны". Из других аэропортов никакие регулярные рейсы не выполняются", - сказал он на брифинге.

Кроме того, добавил Дейнеко, начиная с утра вторника температуру будут проверять пассажирам на пункте пропуска автомобильного сообщения "Тиса" в Закарпатской области.

Как ранее сообщал "Апостроф", в северных регионах Италии, которые охватил смертельный коронавирус, началась паника.