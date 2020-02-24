Панику вокруг вируса-"убийцы" из Китая высмеяли меткой фотожабой

В интернете появилась меткая фотожаба на панику вокруг смертельного коронавируса из Китая, который уже добрался до Европы и начал убивать людей в Италии.

На картинке изображена стюардесса, которая спрашивает у чихающего пассажира, не подхватил ли он случайно коронавирус. Тот в ответ "успокаивает" ее, заявив - что у него туберкулез, который также передается воздушно-капельным путем.

Как известно, в Китае по состоянию на 23 февраля число погибших от коронавируса COVID-19 достигло 2442 человек. Всего страшная болезнь диагностирована у 76 936 человек.

Первой жертвой коронавируса в Европе стал пожилой китайский турист. 80-летний мужчина приехал во Францию из Китая. Вскоре вирус-"убийца" унес еще две жизни в Италии - умерли мужчина и женщина.

Как сообщал "Апостроф", китайские ученые подтвердили фекально-оральный механизм передачи коронавируса.