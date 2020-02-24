Водителя зажало в салоне: под Днепром авто на скорости слетело с моста, фото

В Краснополье Сумской области случилось пьяное ДТП, водитель легковушки слетел с моста и сильно пострадал.

Об этом сообщает ДТП Украины в Facebook.

Авария произошла в населенном пункте на ул. Зеркальная, там автомобиль слетел с моста, в результате чего водителя зажало в салоне. Доставать его оттуда пришлось спасателям.

По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Он сильно пострадал из-за аварии, его госпитализировали в 16-ю больницу с черепно-мозговой травмой и ушибами.

Как сообщал "Апостроф", ранее, 17 февраля, в Киеве произошло серьезное ДТП, в результате чего пострадали три человека.

Также 15 февраля, в Киеве на бульваре Вацлава Гавела, 40 произошло ДТП с участием водителя службы Uber за рулем Seat Ibiza, который вылетел с дороги и перевернулся.