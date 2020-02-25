Назад в прошлое: попытки спастись от коронавируса высмеяли меткой карикатурой

В сети появилась новая карикатура на средства защиты от заражения вирусом COVID-19 из Китая, который в народе получил название "коронавирус".

Работу художника Сергея Елкина опубликовало в сети издание "Радио Свобода".

Так, автор высмеял недавно официально опубликованный факт, который и ранее был известен, о том, что марлевая маска не может остановить заражение коронавирусом. Художник нарисовал двух рыцарей в доспехах, которые обсуждают, достаточно ли они защищены от эпидемии.

"Медицина утверждает, что забрало не защитит от вируса", - говорит один из героев фотожабы.

Как сообщал "Апостроф", ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинское правительство "максимально мобилизовано", чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине, а работа всех служб скоординирована. По словам Гончарука, в Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране по вопросу выявления коронавируса.