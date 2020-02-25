Тихие улицы и церковь: появились фото роскошного дома супруги украинского генпрокурора во Франции

Журналисты нашли дом жены генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, который расположен в тихом городке во Франции.

Об этом сообщается в материале "Страна.ua".

Коммуна Ла-Ванзено, где находится французская недвижимость генпрокурора, находится на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст. Ее площадь 25,39 км², а население около 6000 человек. Здесь есть несколько детских садиков, школа, супермаркет и мэрия.

"Выйдя на железнодорожной станции Ла-Ванзено по ушам бьет какая-то устрашающая тишина. Пустынные улочки, где-то вдалеке кричат гуси и несколько раз в час бьет колокол церкви святого Венделина (Parish Church St. Wendelin), покровителя пастухов", – говорится в материале.

Дом, которым владеет супруга Рябошапки, Олеся Бартовщук, обнаружить несложно. Журналисты выяснили из открытого реестра владельцев недвижимости, что коттедж площадью 145 квадратных метров находится на улице Садовой (Rue des Jardins).

Олеся Бартовщук живет здесь с тремя сыновьями: Тимуром, Лукой и Марком, которые родились во Франции и являются гражданами этой страны.

"Дом семьи украинского чиновника не выделяется среди остальных в Ла-Ванзено. Он находится за низким забором и выкрашен в бледно-желтый цвет. Согласно декларации на сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции) Руслана Рябошапки за 2018 год - постройка расположена на участке земли площадью чуть больше 4 соток. В доме два этажа, есть гараж, а территория - ухоженная. Возле входа растет несколько хвойных деревьев, а сам двор находится за особняком", – говорится в материале.

Место жительства жены генпрокурора выбрано не случайно. Олеся Бартовщук работает в Страсбурге, в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

До переезда во Францию она трудилась в Министерстве юстиции Украины. Была начальником отдела гражданского и хозяйственного процесса в Нацбюро по делам соблюдения конвенции о защите прав и основных свобод.

В декабре 2016 года супруга Рябошапки приобрела этот дом за 12,392 млн грн, что по курсу евро на тот момент составило €444 000. Не так давно генпрокурор сообщил журналистам, что на покупку недвижимости он взял кредит: "Нам пока не удалось выплатить такую большую сумму. И этой ситуацией на самом деле манипулируют, потому что мы до сих пор задолжали четыреста с лишним тысяч евро по этому кредиту. И мы продолжаем выплачивать его ежемесячно. Кредит не закрыт".

Напомним, не так давно в сети и в СМИ появились многочисленные слухи и "сливы" об отставке генпрокурора Руслана Рябошапки. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Люди пыхтят, как паровозы, из-за дела ПриватБанка – Виктор Чумак.