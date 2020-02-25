RU  UA  EN

вторник, 25 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

25 февраля

11:43
С флагами и плакатами: в Киеве митингующие перекрывают одну из главных улиц, видео
11:31
Украину накроют потепление и штормовой ветер: синоптик рассказала о "сюрпризах"
11:27
Забивают двери металлом: появились жуткие видео борьбы с коронавирусом в Китае
11:22
Тихие улицы и церковь: появились фото роскошного дома супруги украинского генпрокурора во Франции
11:20
Харви Вайнштейна увезли в больницу после вердикта присяжных - что ждет продюсера в будущем Lime
11:00
Россияне устроили подлую провокацию на акции в память о погибших на Донбассе бойцах ВСУ: фото и видео
10:59
Жена Бабкина выложила фото топлес и рассказала об отношении мужа к ее смелым снимкам в соцсети Lime
10:30
Мороз и сильная метель: появилось фантастическое фото зимы в Карпатах
10:26
Людей призывают не выходить из дома: в Италии стремительно растет число жертв коронавируса, фото
09:56
В Киеве трое мужчин погибли страшной смертью в коллекторе: фото и видео
09:55
Участница "Женского Квартала" впервые станет мамой: нежное фото Lime
09:32
Бойцы ВСУ показали, как "зачищают" позиции врага на Донбассе: сильные фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тихие улицы и церковь: появились фото роскошного дома супруги украинского генпрокурора во Франции

вторник, 25 февраля 2020, 11:22
переглянути новину українською

Журналисты нашли дом жены генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, который расположен в тихом городке во Франции.

Об этом сообщается в материале "Страна.ua".

Коммуна Ла-Ванзено, где находится французская недвижимость генпрокурора, находится на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст. Ее площадь 25,39 км², а население около 6000 человек. Здесь есть несколько детских садиков, школа, супермаркет и мэрия.

"Выйдя на железнодорожной станции Ла-Ванзено по ушам бьет какая-то устрашающая тишина. Пустынные улочки, где-то вдалеке кричат гуси и несколько раз в час бьет колокол церкви святого Венделина (Parish Church St. Wendelin), покровителя пастухов", – говорится в материале.

Дом, которым владеет супруга Рябошапки, Олеся Бартовщук, обнаружить несложно. Журналисты выяснили из открытого реестра владельцев недвижимости, что коттедж площадью 145 квадратных метров находится на улице Садовой (Rue des Jardins).

Олеся Бартовщук живет здесь с тремя сыновьями: Тимуром, Лукой и Марком, которые родились во Франции и являются гражданами этой страны.

"Дом семьи украинского чиновника не выделяется среди остальных в Ла-Ванзено. Он находится за низким забором и выкрашен в бледно-желтый цвет. Согласно декларации на сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции) Руслана Рябошапки за 2018 год - постройка расположена на участке земли площадью чуть больше 4 соток. В доме два этажа, есть гараж, а территория - ухоженная. Возле входа растет несколько хвойных деревьев, а сам двор находится за особняком", – говорится в материале.

Место жительства жены генпрокурора выбрано не случайно. Олеся Бартовщук работает в Страсбурге, в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

До переезда во Францию она трудилась в Министерстве юстиции Украины. Была начальником отдела гражданского и хозяйственного процесса в Нацбюро по делам соблюдения конвенции о защите прав и основных свобод.

В декабре 2016 года супруга Рябошапки приобрела этот дом за 12,392 млн грн, что по курсу евро на тот момент составило €444 000. Не так давно генпрокурор сообщил журналистам, что на покупку недвижимости он взял кредит: "Нам пока не удалось выплатить такую большую сумму. И этой ситуацией на самом деле манипулируют, потому что мы до сих пор задолжали четыреста с лишним тысяч евро по этому кредиту. И мы продолжаем выплачивать его ежемесячно. Кредит не закрыт".

Напомним, не так давно в сети и в СМИ появились многочисленные слухи и "сливы" об отставке генпрокурора Руслана Рябошапки. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Люди пыхтят, как паровозы, из-за дела ПриватБанка – Виктор Чумак.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Против Украины было совершено преступление и сейчас мы бессильны перед коронавирусом - доктор медицинских наук

Аттракцион невиданной "щедрости": в последнюю неделю зимы погода покажет нам все

Вирус-"убийца" из Китая атакует мир: новые данные о жертвах, фото и видео

Путину нужны не Донбасс и Крым, а миллионы украинцев - Оксана Забужко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: