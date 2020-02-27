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Угрозы нет: в МОЗ сделали неожиданное заявление об украинке, "подхватившей" коронавирус в Италии

четверг, 27 февраля 2020, 16:21
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Заражение украинки смертельным коронавирусом, который зафиксирован уже в четырех соседних с Украиной государствах, в итальянском городе Кремона все еще не подтвердили тесты, ее жизни пока ничего не угрожает.

Об этом сообщил на брифинге в четверг, 27 февраля, главный санитарно-эпидемиологический врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, 26-летняя девушка действительно заболела, однако подтвержденным этот случай называть нельзя, пока не будет результатов тестов. .

"Есть подозрение на случай коронавируса у украинки. Состояние здоровья у нее не критическое, угрозы жизни нет", – подчеркнул Ляшко.

Вместе с тем он предостерег украинских граждан от путешествий в те страны Европейского Союза, где уже зафиксированы случаи смертельно опасной болезни.

"Просьба воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксирована передача коронавирусной инфекции. С целью защиты своего здоровья и в дальнейшем для того, чтобы исключить завоз на территорию нашей страны коронавирусной инфекции", – обратился к украинцам главный санврач Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Закарпатье госпитализировали местного жителя, которому внезапно стало плохо - оказалось, что он ранее контактировал с китайцем.

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