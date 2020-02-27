В мире набирает популярность 19-летняя анти-Грета Тунберг: девушка излучает позитив и осуждает паникеров

19-летняя YouTube-блогерша Наоми Сейбт стала известной в Германии и набирает популярность в мире после критики экологической активистки Греты Тунберг. Девушка не верит исследованиям ученых и заявлениям про масштабный климатический кризис.

Наоми призывает не преувеличивать последствия глобального потепления и называет истерией внимание, которое ему уделяют, пишет The Washington Post.

По мнению девушки, экологи и ученые преувеличивают масштабы проблемы выбросов СО2 в атмосферу, заявляя, что хочет, чтобы "люди не паниковали, а думали".

"Всем привет! Меня зовут Наоми Зайбт, и я новый член Heartland Institute. У меня есть для вас отличные новости: конца света из-за изменений климата не будет. На самом деле, через 12 лет мы всё ещё будем здесь, будем фотографировать на наш девятнадцатый айфон, твитить про президента и обсуждать последние звездные сплетни", – заявила блогер в одном из видео.

Наоми начала записывать ролики в 2019 году. Позицию экологических активистов она называет "отвратительной античеловеческой идеологией".

"В настоящее время нас насильно кормят крайне антиутопической программой климатической паники, которая говорит нам о том, что мы, люди, разрушаем планету. И что у молодежи, в особенности, нет будущего — что животные умирают, что мы разрушаем природу", - считает блогерша.

Из-за критики Греты Тунберг блогершу называют "Анти-Грета", но она не согласна с этим именем. Ей неприятно, что СМИ считают ее марионеткой в руках других людей, а не личностью с самостоятельной позицией.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГРЕТЫ ТУНБЕРГ В ООН



В сообщении на Facebook, опубликованном молодежным крылом партии "Альтернатива для Германии" (AfD), Сейбт названа членом партии, и она выступила на недавнем мероприятии AfD, хотя и отрицала членство в партии. Партия известна своими симпатиями к России.

Кроме этого, Сейбт опубликовала свое первое эссе в блоге "Антиисламизация", и ее поддержал Мартин Селлнер, лидер австрийского движения за идентичность, которому отказали во въезде в Великобританию и США.

В конце февраля Наоми примет участие в конференции по политическим действиям в США, на которой также выступят Дональд Трамп, его дочь Иванка и члены администрации президента.

photo by Desmond Butler and Juliet Eilperin

Наоми высказывается не только про экологию и климат. В июле, когда представители ЛГБТ проводят демонстрации и парады, она записала видео со своим "каминг-аутом":

"Каминг-аут все еще может быть сложной штукой. Но я не говорю о том, чтобы каминг-аутнуться как гей или лесбиянка. Я говорю о каминг-ауте в качестве не-либералки, может быть, даже либертарианки...Таких людей, как мы, сторонятся, считая злыми и бессердечными. Это [откровение] разрушило много моих близких отношений".

Девушка называет себя членом аналитического центра Heartland Institute, который основан в Чикаго в 1984 году. Сейбт призналась, что получает "среднюю месячную заработную плату" от организации. Согласно официальным данным, средний чистый ежемесячный доход в Германии составляет чуть менее 1900 евро ($2066).

В 2012 году выяснилось, что центр намеренно дискредитировал открытия ученых в области изменения климата. В частности, организация выделила 100 тысяч долларов на пропаганду в средних школах идеи о том, что "тема изменения климата носит спорный и сомнительный характер".

Heartland в 1990-е годы сотрудничал с табачной компанией Philip Morris и распространял информацию о том, что курение и пассивное курение табака не влияют на развитие рака лёгких. Институт не раскрывает свои источники финансирования, но известно, что с 1998 по 2005 год он получал деньги от нефтегазовых компаний.

Heartland связан с Белым домом и имеет "свободный доступ" к администрации Трампа. Один из старших сотрудников Heartland – физик Уильям Хаппер – с сентября 2018 по 2019 год руководил Советом национальной безопасности Белого дома.

Согласно расследованию немецкого издания CORRECTIV, The Heartland Institute намеренно внедряет антиклиматологические идеи именно в Германии, так как в последние 20 лет страна активно ограничивает производство углерода и призывает другие государства перейти на возобновляемые источники энергии.