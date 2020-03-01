Кабмин урезал финансирование жизненно необходимых лекарств для украинцев: печальные цифры

Расходы на приобретение инсулина в бюджете 2020 года для местных бюджетов сокращены в 4 раза, что приведет к тому, что к концу года на эти цели не будет средств вовсе ни в местных, ни в государственном бюджетах.

Об этом свидетельствуют официальные данные.

Так, целевые расходы на лечение больных сахарным и несахарным диабетом заложено только на первый квартал в размере 210 млн.грн., тогда как в 2019 году было предусмотрено 841 млн.грн. (меньше в 4 раза), целевые расходы на лечение больных хронической почечной недостаточностью методом гемодиализа - в размере 274 млн.грн., тогда как в 2019 году было предусмотрено 1096 млн грн. (меньше в 4 раза), целевые расходы на выплату ежемесячной государственной помощи ВИЧ-инфицированным детям, - 2,8 млн.грн., тогда как в 2019 году было предусмотрено 11,3 млн.грн. (меньше в 4 раза).

Вместе с тем, правительством устанавливается норма, согласно которой государственные финансовые гарантии медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий в 2020 году реализуются Национальной службой здоровья для возмещения стоимости инсулинов для лечения сахарного диабета и лекарственных средств для лечения несахарного диабета в порядке, установленном Кабинетом министров Украины - с 1 октября по 31 декабря 2020 года. То есть, во втором и третьем квартале 2020 года средств на инсулины не предусмотрено ни в государственном, ни в местных бюджетах.

Как сообщал "Апостроф", ранее всплыли скандальные детали деятельности МОЗ, которое заложило в бюджет расходы на программу медицинских гарантий в сумме 72 миллиарда гривен, что в три раза ниже гарантированной законом нормы.

Также стала известна причина, по которой миллионы украинцев потеряли право на бесплатную медицинскую помощь.