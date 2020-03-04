Изъяли патроны и телефон: всплыли новые детали обысков у адвоката Антоненко

Во время обыска у юриста Леонида Маслова, одного из адвокатов ветерана АТО Андрея Антоненко, был изъят телефон и патроны.

Об этом сообщает "Суспільне".

По словам самого Маслова, во время обыска в его квартире изъяли патроны с резиновыми пулями и патроны от винтовки - оружия, на которое, по его словам, у него есть разрешение.

Маслов подтвердил, что заходил в аккаунт Андрея Антоненко, подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, однако не удалял информацию. На вопрос зачем он это сделал, Маслов ответил - для формирования линии защиты.

"Мы сопоставляли информацию о перемещении Антоненко, где он находился с такого по такой момент. Через эти аккаунты мы нашли свидетелей, которые видели его утром того дня", - сказал Маслов.

Как сообщал "Апостроф", 14 февраля Апелляционный суд оставил под домашним арестом военного медика Яну Дугарь. В этот же день суд оставил под стражей волонтера и детского хирурга Юлию Кузьменко.