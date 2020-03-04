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Появились забавные фотожабы на новый Кабмин и речь Зеленского в Раде

среда, 04 марта 2020, 23:11
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В сети фотожабами высмеяли ситуацию в Кабмине с отставкой Алексея Гончарука и назначением новых министров.

Картинки публикуют в социальных сетях.

В интернете пользователи посмеялись с отставки премьера Гончарука, а также со всей перезагрузки Кабмина. Также высмеяли и речь президента Владимира Зеленского.

Заседание состоялось в среду, 4 марта. Отметим, что процесс обсуждения кандидатуры сопровождался спорами - и кота в мешке дарили, и о сексизме говорили, а как будут решать конкретные вопросы - программы нет.

Напомним, 4 марта во время внеочередного заседания Верховная Рада Украины назначила новым премьер-министром Дениса Шмыгаля.

Как ранее сообщал "Апостроф", в интернете публикуют фотожабы и комментируют отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Подробнее о причинах перезагрузки Кабмина читайте в материале "Апострофа": Если бы Гончарук стал в позу, началась бы война всех против всех.

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