Смертельный коронавирус из Китая атаковал офисы ЕС: есть первая "жертва"

В Брюсселе, в офисах Европейского Союза был обнаружен первый подтвержденный случай заражения коронавирусом Covid-19.

Об этом сообщает EURACTIV.

Источники в Европейском оборонном агентстве (EDA) подтвердили журналистам, что один из сотрудников ведомства сдал тест на коронавирус и он оказался положительным. В качестве меры предосторожности, агентство отменило все встречи до 13 марта.

По словам источника, коронавирусом заразился высокопоставленный чиновник EDA – на прошлой неделе он вернулся из поездки в Италию, где встречался с должностными лицами других учреждений ЕС.

Самочувствие чиновника ухудшилось в субботу, 29 февраля, тогда он обратился в медучреждение, где ему и поставили диагноз. После путешествия в Италию он посетил встречу с приблизительно 30 чиновниками из других организаций ЕС, которая продолжалась около 4 часов.

Некоторые институты ЕС из-за эпидемии коронавируса приняли меры предосторожности и требуют от сотрудников, которые путешествовали по районам распространения коронавируса, не появляться в офисах, а работать из дому.

Как ранее сообщал "Апостроф", правительство Италии рассматривает комплекс чрезвычайных мер по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса Covid-19.