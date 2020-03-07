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Нардеп с подозрением на коронавирус раскрыл результаты своих тестов

суббота, 07 марта 2020, 21:28
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В субботу, 7 марта, народный депутат Олег Волошин сообщил, что получил результаты экспресс-тестов на коронавирус.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, коронавирус Covid-19 у нардепа не обнаружился.

"Что ж, друзья, как и ожидал, результат теста отрицательный. Никакого коронавируса у меня нет. Хорошую новость сообщил лично Дмитро Разумков, который держал всю эту ситуацию лично под контролем", – написал нардеп на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

Напомним, Олег Волошин 27 февраля встретился с депутатом Национальной Ассамблеи Франции Жан-Люком Райтцером, которого позже госпитализировали в реанимацию с коронавирусом. Волошин сдал экспресс-тесты на коронавирус и находился в изоляции.

Как сообщал "Апостроф", в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко объявили об ограничительных мерах для посещения учебного заведения с 10 марта.

Также стало известно, будут ли в Украине закрывать школы и детсады из-за коронавируса.

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