Когда подарок - не тот: появились забавные фотожабы на 8 Марта

Во всем мире 8 марта, когда отмечают Международный женский день, принято дарить женам, мамам, сестрам, дочерям и другим знакомым женщинам приятные подарки. Но не всегда подарок оказывается таким, каким его ожидали.

По этому поводу появились забавные фотожабы.

О том, как выглядит неожиданной конфуз с подарком, можно судить по опубликованным в сети картинкам. Авторы фотожаб, в частности, пошутили над реакцией на обычного плюшевого мишку и оригинальный подарок.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский рассказал о семейных традициях празднования Международного женского дня и пообещал, что не обделит вниманием никого из своих близких женщин.

Ранее "Апостроф" подготовил подборку самых неудачных подарков, которые не стоит дарить девушкам.