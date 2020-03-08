RU  UA  EN

воскресенье, 8 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

8 марта

11:26
Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женского масс-старта в Нове-Место
11:02
Где смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: расписание трансляций
09:43
Где смотреть онлайн Колос - Шахтер: расписание трансляций
09:05
Это нечто особенное: MONATIK рассказал, как удивляет любимую на 8 Марта Lime
06:54
Поздравляем коллег и друзей с юмором - креативные открытки и приколы к 8 марта Lime

7 марта

21:32
"Барселона" с большим трудом вернула себе лидерство в чемпионате Испании
20:12
Эпатажный Тилль Линдеманн прокатился на карусели в центре Припяти (фото) Lime
19:22
Мужская сборная Украины сотворила громкую сенсацию на Кубке мира по биатлону
19:11
"Динамо" вернуло себе второе место в чемпионате Украины
19:11
Кубок мира по биатлону: результаты мужской эстафеты в Нове-Место
18:20
Умер актер Дэвид Пол - один из близнецов в комедии 90-х "Няньки" Lime
18:01
Слава из "НеАнгелов" показала 5 стильных образов на 8 Марта: фото Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Коронавирус атаковал еще одну курортную страну: что известно о состоянии заболевших

воскресенье, 08 марта 2020, 10:36
переглянути новину українською

В Болгарии зафиксировали два первых случая заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает "Карточный Домик: Европа".

"Четыре образца из тех, что были проверены в провинциальных больницах, дали сомнительно положительный результат. Впоследствии была проведена ещё одна проверка для подтверждения, и два образца вновь показали положительный результат", – заявил глава национального кризисного штаба по борьбе с коронавирусом Венцислав Мутафчийский.

По информации властей, потенциально заражённые – 27-летний мужчина из города Плевен и 75-летняя жительница города Габрово.

В настоящее время они находятся в инфекционных отделениях больниц по месту жительства, их состояние стабильное.

В Украине зафиксирован только один случай заболевания коронавирусом.

Как сообщал "Апостроф", в ВОЗ предположили, что распространение COVID-19 продолжится летом: у медиков нет данных о том, как вирус будет развиваться в различных климатических условиях.

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Высыхающий Крым: как оккупанты ведут полуостров к катастрофе

10 романтических локаций в Киеве для 8 марта: яркие фото

А небо плачет грозами: погода сделает свой подарок украинкам на 8 марта

Креативная паника: маски от коронавируса для собак, чудо-шляпы и отвары из Тибета

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: