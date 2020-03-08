Коронавирус атаковал еще одну курортную страну: что известно о состоянии заболевших

В Болгарии зафиксировали два первых случая заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает "Карточный Домик: Европа".

"Четыре образца из тех, что были проверены в провинциальных больницах, дали сомнительно положительный результат. Впоследствии была проведена ещё одна проверка для подтверждения, и два образца вновь показали положительный результат", – заявил глава национального кризисного штаба по борьбе с коронавирусом Венцислав Мутафчийский.

По информации властей, потенциально заражённые – 27-летний мужчина из города Плевен и 75-летняя жительница города Габрово.

В настоящее время они находятся в инфекционных отделениях больниц по месту жительства, их состояние стабильное.

В Украине зафиксирован только один случай заболевания коронавирусом.

Как сообщал "Апостроф", в ВОЗ предположили, что распространение COVID-19 продолжится летом: у медиков нет данных о том, как вирус будет развиваться в различных климатических условиях.