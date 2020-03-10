Боевики показали видео смертельных ударов по ВСУ

В соцсети опубликовали видео обстрела боевиками ДНР-ЛНР блиндажа ВСУ и уничтожения автомобиля в зоне ООС под Песками.
Видео инцидента опубликовано в соцсети.
Боевики вели огонь по позициям ВСУ из противотанкового ракетного комплекса "Фагот".
При уничтожении военного грузовика много жертв.
По последним данным, в результате обстрела были ранены десять военных ВСУ, еще двое погибли.
Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 9 марта, в районе населенного пункта Гнутово на Донбассе боевики обстреляли санитарный автомобиль ВСУ.
Напомним, что 9 марта в Виннице попрощались с лейтенантом Вооруженных сил Украины Дмитрием Фирсовым, погибшим в зоне ООС под Крымским (Луганская область) в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве.