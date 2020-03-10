Знали о костюмах: всплыли новые детали скандала с "пикантными" танцами в Херсонской ОГА

Лидер группы "Степ" Андрей Череднюк, которая выступала в Херсонской ОГА и попала в скандал, заверил, что сотрудники администрации знали, в каких костюмах будут выступать артисты.

Об этом сообщает "Обозреватель".

"Нас пригласили выступить бесплатно, инициатором было областное управление культуры. К сожалению, возможно, кто-то не досмотрел. Потому что сотрудники управления знали, в каких костюмах и как все будет проходить. Мы артисты, и мы не задаем вопросов, когда нас приглашают", - сказал Череднюк.

Он говорит, что очень сожалеет, что пострадали люди, которые их пригласили. Артист добавил, что на видео снимали не выступление, а только танцующую девушку.

"Это неправильно. И тут не над чем насмехаться, концерт прошел нормально и всем понравился. Нас поблагодарили. Однако стоит обратить внимание, что материалы появились не в Херсоне, а на сайтах в Киеве. И практически через четыре дня. Мне кажется, что это хорошо срежиссированный заказ", - уточнил Череднюк.

Примечательно, что еще неделю назад глава Херсонской ОГА Юрий Гусев поздравлял группу "Степ" с 25-летием. В ролике, который размещен на сайте ОГА, он называет группу "легендарной". Пожелал коллективу успехов, а в завершение поздравления появился клип на песню "Смажений кабанчик".

Как сообщал "Апостроф", в Херсоне объявили об увольнении чиновников, ответственных за скандальные танцы в помещении Херсонской ОГА.