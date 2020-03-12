Возле антикоррупционного суда в Киеве произошла дикая "потасовка": фото и видео

В четверг, 12 марта, под зданием Высшего антикоррупционного суда произошла массовая потасовка, там бойцы Национальной гвардии и Службы судебной охраны устроили массовые учения, максимально приближенные к боевым условиям.

Об этом сообщил глава аппарата ВАКС Богдан Крикливенко в Facebook.

Он обнародовал видео учений, сопроводив видео подписью: "Утро в Высшем антикоррупционном суде началось нестандартно".

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Как уточнили в пресс-службе суда, сегодня в Киеве продолжаются учения представителей Национальной гвардии и Службы судебной охраны, которые идут уже второй день.

На обнародованном видео видно, как правоохранители тренируются оттеснять группу людей, также видно, что во время учений используют "дымовухи".

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские военные похвастались своим мастерством и показали, как будут уничтожать боевиков на передовой на Донбассе.