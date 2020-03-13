Деревья падали прямо на людей: на Россию обрушился мощный шторм, есть жертва, фото

В Москве и Подмосковье разбушевался шторм, из-за сильного ветра слетали крыши, рекламные щиты, а деревья падали на прохожих.

Об этом сообщают росСМИ.

В столице России шквалистый ветер повалил десятки деревьев, рекламных щитов и опор электропередач.

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Один человек погиб после падения дерева на автомобиль. Жертвой московского урагана стал 45-летний мужчина Роман Дегтярёв, он ехал по 1-й Мясниковской улице, когда на крышу его автомобиля упало дерево. Водитель сразу же потерял сознание. Машина, по инерции, проехала еще несколько метров и врезалась в припаркованные авто. Спасти мужчину не удалось. Кроме того, результате сильного порыва ветра пострадали еще два человека, они госпитализированы.

В Москве возле ТЦ Перовский в Новогиреево в результате сильного ветра на девушку упал рекламный щит. Ее госпитализировали без сознания. Пострадавшей оказалась чемпионка России по ножевому бою Вероника Муха.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 13 марта, киевлян предупреждают о штормовом ветре в столице.