Если не помешает СOVID-19: когда ждать нового посла США

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал что в ближайшие месяцы в Украине может появиться новый посол США, но его утверждение очень трудоемкий процесс.

Об этом он рассказал "Апострофу".

"Я думаю, что мы несколько преувеличиваем внимание к этому вопросу, потому что в США существует своя процедура назначения послов. Назначение кандидатов, потом прохождение через Конгресс. Но это все вехи видимые, а на самом деле еще есть много других вопросов – подготовка будущего посла, изучение языка и много другого. Как нам говорил Госдепартамент, кандидатура уже подобрана, и она проходит этапы согласования", - сказал он.

По его словам, это в любом случае может занять несколько месяцев. Сейчас американская сторона не раскрывает этих деталей, чтобы человека заранее не подвергать репутационному риску.

"Когда эти процедуры будут завершены, они объявят, что едет посол. Это произойдет в момент, когда он пойдет уже на слушания в Конгрессе. Пока, наверное, до этого не дошло, и я бы не стал драматизировать по этому поводу. Тем более, что в Киеве сегодня есть очень опытная временная поверенная Кристина Квин, которая прекрасно работает и мы с ней в контакте и отсутствие у нее статуса посла совершенно не мешает ей проводить официальные встречи в Киеве", - считает Ельченко.

Он сказал, что задержка не связана с каким-либо конфликтом между демократами и республиканцами, по крайней мере ему не известно об этом.

"Мне кажется, что к лету посол США в Киеве будет. Если не помешает коронавирус", - подытожил он.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Зеленскому не нужна 15-минутная встреча с Трампом и красивое фото – Владимир Ельченко.