RU  UA  EN

понедельник, 16 марта
  • НБУ:USD 26.50
  • НБУ:EUR 29.05
НБУ:USD  26.50
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

16 марта

14:37
Пенелопа Крус и Вайнона Райдер встали на сторону Джонни Деппа в деле против Эмбер Херд Lime
14:35
В Украине отличились скандальным заявлением по эвакуации украинцев из Египта из-за коронавируса, видео
14:10
Организаторы Евровидения назвали пять возможных сценариев на случай продления карантина Lime
13:58
Под Сумами столкнулись бус и маршрутка: несколько погибших, фото с места ЧП
13:56
Я паниковал: Дэниел Рэдклифф рассказал, почему напивался на съемках "Гарри Поттера" Lime
13:40
Если не помешает СOVID-19: когда ждать нового посла США
13:22
Наоми Кэмпбелл в защитном костюме рассказала, как спасается от коронавируса Lime
13:19
В Киеве разгорелся громкий скандал из-за отказа проверить пациентку на коронавирус
12:32
Появилась хорошая новость про мужчину в Черновцах, подхватившего коронавирус
12:28
У букмекеров Евровидения новая фаворитка, но ее песню в стиле Билли Айлиш полюбили не все Lime
12:27
Вслед за Италией: в Украине ввели неожиданное ограничение из-за коронавируса
12:16
Вернулась из Италии: появились детали новых заражений коронавирусом в Черновцах
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Если не помешает СOVID-19: когда ждать нового посла США

понедельник, 16 марта 2020, 13:40
переглянути новину українською
Фото: Голос Америки

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал что в ближайшие месяцы в Украине может появиться новый посол США, но его утверждение очень трудоемкий процесс.

Об этом он рассказал "Апострофу".

"Я думаю, что мы несколько преувеличиваем внимание к этому вопросу, потому что в США существует своя процедура назначения послов. Назначение кандидатов, потом прохождение через Конгресс. Но это все вехи видимые, а на самом деле еще есть много других вопросов – подготовка будущего посла, изучение языка и много другого. Как нам говорил Госдепартамент, кандидатура уже подобрана, и она проходит этапы согласования", - сказал он.

По его словам, это в любом случае может занять несколько месяцев. Сейчас американская сторона не раскрывает этих деталей, чтобы человека заранее не подвергать репутационному риску.

"Когда эти процедуры будут завершены, они объявят, что едет посол. Это произойдет в момент, когда он пойдет уже на слушания в Конгрессе. Пока, наверное, до этого не дошло, и я бы не стал драматизировать по этому поводу. Тем более, что в Киеве сегодня есть очень опытная временная поверенная Кристина Квин, которая прекрасно работает и мы с ней в контакте и отсутствие у нее статуса посла совершенно не мешает ей проводить официальные встречи в Киеве", - считает Ельченко.

Он сказал, что задержка не связана с каким-либо конфликтом между демократами и республиканцами, по крайней мере ему не известно об этом.

"Мне кажется, что к лету посол США в Киеве будет. Если не помешает коронавирус", - подытожил он.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Зеленскому не нужна 15-минутная встреча с Трампом и красивое фото – Владимир Ельченко.

Фотогалереи

Все
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до

Читайте также

Украинские города массово закрываются на карантин: что происходит

Деньги или забота о пассажирах: как МАУ Коломойского зарабатывает на коронавирусе

Первая смерть в Украине и тысяча в Италии: коронавирус-"убийца" атаковал мир с новой силой

Через несколько дней узнаем, есть ли коронавирус на Полтавщине - врач из Кременчуга

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: