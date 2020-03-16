Лицо пандемии: фотограф в Италии сделал шокирующее фото морга

Итальянский фотограф Габриэле Галимберти сделал снимок морга одного из самых больших кладбищ Милана в разгар пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает National Geographic.

На фотографии женщина сквозь стекло смотрит на гроб с телом жертвы болезни, который прислали на миланское кладбище из местного госпиталя.

В издании отметили, что усопший является иностранным гражданином, поэтому тело позже доставят в его родную страну.

Также в описании к фотографии указано, что власти Бергамо - города в 60 километрах от Милана - были вынуждены распорядиться перемещать гробы в местные церкви, поскольку в госпиталях и моргах не хватает места.

Напомним, что 23-летняя медсестра Алессия Бонари, которая работает в одной из больниц Милана, рассказала о том, в каких условиях приходится работать медикам в охваченной коронавирусом Италии.

Подробнее о пандемии коронавируса читайте в материале "Апострофа": Шокирующие цифры в Италии и осложнение болезни: коронавирус убивает Европу.