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В Украине отличились скандальным заявлением по эвакуации украинцев из Египта из-за коронавируса, видео

понедельник, 16 марта 2020, 14:35
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Украинцы, которым заблокировали выезд с Египта из-за коронавируса, должны сами решить вопрос относительно своего возврата в Украину.

Об этом заявил первый заместитель Государственной пограничной службы Владимир Никифоренко в ходе брифинга в Киеве.

"Граждане с отдыха, и из Египта, в частности, должны планировать самостоятельно свое возвращение. Мы рассказывали им о порядке движения, сообщали перевозчикам, что будет прекращено авиасообщение. Поэтому они для себя должны решить. Самостоятельно", - заявил представитель ГПСУ.

В популярном Telegram-канале, который освещает тему распространения коронавируса в Украине и мире, иронично прокомментировали высказывание Никифоренко.

"Помощь. Нет. Не слышали", - прокомментировали заявление чиновника на канале.

Как сообщал "Апостроф", ранее в МИД заявили, что 730 украинцев оказались изолированными в Египте из-за карантина в связи с выявлением коронавируса у двух туристов.

Также стало известно, что в отелях Египта, где оставили на карантин украинских туристов из-за подозрения на коронавирус, отключили связь. При этом украинцам не сообщили, сколько продлится карантин и какие его условия.

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