Паника из-за пандемии коронавируса: появилась забавная карикатура с котиками

В сети высмеяли панику населения вокруг пандемии коронавируса очередной милой карикатурой, автор обратил внимание на способы успокоиться в напряженной обстановке из-за высокой эпидемиологической опасности.

Соответствующий рисунок появился на канале известного художника Сергея Елкина в Telegram.

Так, художник изобразил мужчину в офисной одежде – рубашке и галстуке, который паникует, с подписью "чем успокоить паникера?". На следующем фрагменте рисунка ему бросают двух рыжих котов и он якобы успокаивается, а на лице у него заметна улыбка.

"Котики успокаивают", - подписан этот фрагмент рисунка.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США тысячи людей в панике из-за опасности распространения коронавируса COVID-19 устроили налеты на супермаркеты, сметая с полок все доступные продукты.