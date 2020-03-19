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Похоже на 2014-й: стало известно об упаднических настроениях в оккупированном Донецке из-за коронавируса

четверг, 19 марта 2020, 22:52
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На оккупированной территории Донбасса нету тест-систем для подтверждения коронавируса.

Местные "власти" этого не скрывают, сообщает "Апостроф".

Тесты для проверки на COVID-19 вроде бы появились в очередном "гуманитарном конвое" из России, но появились – и исчезли. Хотя есть вероятность, что их и вовсе не было.

"Больницы забиты пациентами с тяжелыми бронхитами и пневмонией. Их просто колоссальное количество. Спасаем капельницами, как можем", - рассказал местный врач на правах анонимности.

Те, кто здоров, клянутся, что не боятся никаких коронавирусов и вся это паника проходит мимо них. Пытаются шутить и ищут забавные мемы в соцсетях на эту тему. Ходят без масок и без шапки, несмотря на похолодание. Но признают: Донецк изрядно опустел.

"Очень похоже на 2014-й год. Пусто и неуютно", - говорят дончане.

Но несмотря ни на что заведения работают, кафе и рестораны открыты, торговые центры шумят и крутят музыку у входа. Посетителей, правда, мало, потому картина вырисовывается немного жутковатая.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Больницы забиты пациентами, пенсию брать неоткуда: как живет Донецк в эпоху коронавируса.

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