Любовь против коронавируса: молодая пара устроила в Киеве необычную свадьбу, фото

В среду, 18 марта, в ЗАГС Соломенского района Киева двое молодых людей заключили брак в масках и перчатках, то есть в соответствии с правилами карантина, который был введен в столице.

Об этом пишет "Информатор" со ссылкой на свидетельства с места событий.

Как пишет издание, пару молодоженов зовут Ляна и Андрей. Они пригласили на свою роспись также друзей и близких, предварительно предупредив, что нужно быть в средствах защиты.

Девушка прокомментировала событие, отметив, что введение карантина испортило ей все планы относительно свадьбы – она сама планировала более традиционный тип церемонии, в частности, планировала заказать флориста и визажиста, а также ресторан.

"У меня слетели все планы из-за карантина: от флориста и визажиста до оператора и ресторана. Поэтому мы решили вот так встретить рождение новой семьи", — рассказывает Ляна.

Как сообщал "Апостроф", 18 марта в Киеве вступили в силу жесткие ограничения карантина, введенного из-за угрозы распространения коронавируса.

Также 18 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киевской области. Поводом для этого стала информация о подтвержденных случаях заражения коронавирусом.