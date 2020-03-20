Нам будет намного тяжелее: в Украине дали мрачный прогноз по коронавирусу

Украинская система здравоохранения намного слабее европейских, поэтому коронавирус здесь может представлять гораздо большую угрозу.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Илья Емец.

"Ежедневно мы получаем результаты лабораторных тестов с новыми подтвержденными случаями и, к сожалению, пока что их будет становиться больше. Пока наша статистика меньше, чем во многих европейских странах, но надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, неправильно. Самое трудное впереди. Вирус будет распространяться", - говорится в обращении министра.

Он предупредил, что медицинская система Украины слабее, чем в Европе, и ей будет значительно сложнее принять удар при наихудшем сценарии.

"Но мы еще можем не допустить этого соблюдением режима карантина... Как министр здравоохранения я настаиваю: оставайтесь дома, мойте руки, держите дистанцию. Равнодушие к карантину и пренебрежение правилами может стоить жизни. Позаботьтесь о собственной безопасности, заботьтесь о пожилых родственниках и не игнорируйте первых симптомов респираторных заболеваний", - заявил Емец.

Министр подчеркнул, что действия государства могут быть напрасными, если население не продемонстрирует сознательности и ответственности.

Подробнее о ситуации с коронавирусом читайте в материале "Апострофа": Новые жертвы и гигантские очереди: что творится в Украине и мире - свежий обзор за 20 марта.