В Киеве маршрутный автобус попал в серьезное ДТП: фото и видео

В субботу, 21 марта, в Киеве произошла авария с участием Audi и столичного маршрутного автобуса.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.
Авария на улице Лобановского произошла поздно вечером.
По данным очевидцев, 28-летнего водителя Audi спасатели ГСЧС извлекали из разбитой машины. В результате столкновения его зажало между сиденьем и панелью приборов.
Известно, что он сейчас находится в реанимации.
Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 20 марта, в Ходосовке Киевской области девушка на своем автомобиле врезалась в остановку.
Напомним, что в Киеве на Голосеевском проспекте внедорожник Mercedes буквально снес скутериста, которого в тяжелом состоянии госпитализировали с места аварии.