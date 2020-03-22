В Киеве маршрутный автобус попал в серьезное ДТП: фото и видео

В субботу, 21 марта, в Киеве произошла авария с участием Audi и столичного маршрутного автобуса.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.

Авария на улице Лобановского произошла поздно вечером.

По данным очевидцев, 28-летнего водителя Audi спасатели ГСЧС извлекали из разбитой машины. В результате столкновения его зажало между сиденьем и панелью приборов.

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Известно, что он сейчас находится в реанимации.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 20 марта, в Ходосовке Киевской области девушка на своем автомобиле врезалась в остановку.

Напомним, что в Киеве на Голосеевском проспекте внедорожник Mercedes буквально снес скутериста, которого в тяжелом состоянии госпитализировали с места аварии.