В Украине резко возросло число больных коронавирусом: оперативные данные на 23 марта

По последним данным, в Украине коронавирусом заразились 82 человека.

Об этом сообщили в Минздраве.

"Еще пятеро инфицированных обнаружили в Киевской области. Все – в Обуховском районе. Итак, в Украине уже 82 инфицированных: утром было 73, плюс три на Прикарпатье и один больной в Умани", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее в Украине заговорили о введении режима ЧС из-за пандемии коронавируса.

Также стало известно, на что больше всего взлетели цены в Украине на фоне коронавируса. Помимо прочего, поднялись цены на овощи и фрукты.

Подробнее о том, когда эпидемия коронавируса пойдет в Украине на спад, читайте в материале "Апострофа": Коронавирус перезагрузит Украину с нуля – Влад Росс.