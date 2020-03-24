Как выглядит карантин в Украине: сеть повеселили забавные фотожаби

По всей Украине введен карантин, который связан с распространением смертельного коронавируса. Людей просят без надобности отказаться от выхода на улицу и даже рекомендуют работодателям переводить своих сотрудников на удаленный режим работы. Все это породило в сети немало шуток на тему карантина.

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Так, на одной из свежих фотожаб запечатлен неприлично растолстевший кот, который, судя по всему, на карантине только и делал, что ел.

"Еще неделя вашего карантина и маска будет мне мала", - подписал автор свою работу.

На второй работе автор показал, каким люди ожидали увидеть карантин, и каким он оказался на самом деле.

В Украине по состоянию на 24 марта официально зафиксировали 97 случаев заражения коронавирусом.

Ранее "Апостроф" публиковал карту распространения вируса по Украине.

Как сообщал "Апостроф", украинцев смутила ситуация с количеством тестов на коронавирус COVID-19 в Украине.