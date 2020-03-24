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Украина не готова к встрече с коронавирусом: врач описал плачевную ситуацию и назвал выход

вторник, 24 марта 2020, 17:19
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В Украине полностью отсутствует система контроля эпидемиологических угроз, в стране не обучают профильных специалистов, поэтому реакция на пандемию коронавируса оказалась запоздалой.

Об этом заявил руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, кандидат медицинских наук, эпидемиолог Андрей Александрин в интервью "Апострофу".

Он отметил, что украинские врачи до сих пор не могут правильно установить диагноз коронавирус у пациента, если не имеет соответствующих тест-систем, и причиной этому служит системная проблема с медицинским образованием.

"Наша система не готова, к сожалению. В Украине отсутствует подготовка специалистов, которых называют госпитальными эпидемиологами, специалистов по инфекционному контролю. Нет додипломной и последипломной системы образования, большинство медучреждений к таким вызовам не готовы. Мы рассказываем о возможных рисках. Если это семейный врач, у него одни мероприятия, если это анестезиолог - другие. У нас отсутствует система эпиднадзора за инфекционными заболеваниями, мы поздно узнаем о том, что к нам пришла та или иная инфекция. У нас отсутствует возможность протестировать пациентов на коронавирус. Медики не могут поставить диагноз – это грипп или коронавирус или риновирусная инфекция", - отметил он.

Также он представил алгоритм, как следовало бы государству поступить в данной ситуации. По его мнению, чтобы наладить процесс контроля эпидемиологических угроз в Украине, следует перенять опыт зарубежных стран и ведущих специалистов, обучать менеджеров в отрасли, перевести на государственный язык профильные обучающие материалы.

"Нужно начинать с обучения. Как поступают азиатские и африканские страны? Они формируют когорту специалистов на национальном уровне – в первую очередь тех, кто будет принимать решения и заниматься организацией учебного процесса. Их нужно отправить в Гарвардскую школу общественного здоровья с курсом контроля, специалисты должны полностью пройти курс, взять материалы, программу, прийти домой, перевести все на украинский язык и начать внедрять. При этом мы увидим результат не сразу, а через 2-3 года. Но это будет эффективно… Украина, как и остальные постсоветские страны, отстала на несколько десятков лет", - рассказал врач.

Подробнее о том, почему Украина оказалась не готова к пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и что следует делать, чтобы исправить ситуацию – читайте в материале "Апострофа": Государство плюет на всех медиков, мы находимся на грани – эпидемиолог.

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