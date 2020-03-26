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Украина из-за коронавируса обратилась с важным предложением к России по Донбассу

четверг, 26 марта 2020, 15:05
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Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе через посредничество ОБСЕ обратилась к России с предложением обеспечить перемирие на Донбассе из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19.

Об этом в четверг, 26 марта, в эфире одного из украинских телеканалов сообщила народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Украинская сторона в лице Леонида Кучмы обратилась к ОБСЕ с просьбой обратиться к Российской Федерации, чтобы мы прекратили огонь – безусловное, полное и всеохватывающее прекращение огня на период пандемии", – сообщила нардеп.

По этому поводу Верещук вспомнила призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша остановить все конфликты на планете на период пандемии коронавируса.

Однако, по ее словам, российская сторона пока не отреагировала на предложение Украины.

Как сообщал "Апостроф", недавно боевики обстреляли автомобиль с украинскими военными.

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