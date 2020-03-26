Украинской разведчице, воевавшей на Донбассе, присвоили звание генерала: фото и биография

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил воинское звание генерал-майора полковнику СБУ Юлии Лапутиной.

Об этом говорится в указе №119/2020, который был опубликован на сайте Президента Украины.

Юлия Лапутина занимает в СБУ должность заместителя начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности.

Лапутина стала второй женщиной-генералом в Украине.

Лапутина профессионально занималась спортивной стрельбой, защитила кандидатскую диссертацию по психологии. Долгое время работала в контрразведке.

Когда в независимой Украине решили создать Альфу, ее пригласили старшим офицером. Впоследствии она поднялась по карьерной лестнице до заместителя начальника спецподразделения.

Прошла несколько сложных операций по нейтрализации сепаратистского путча в Крыму в 1994 году.

В 2008 году предложила концепцию ментальной интеграции крымчан в Украину, но после прихода к власти Януковича - все остановилось.

Первой операцией после объявления АТО стала высадка в апреля 2014 года первой объединенной группы СБУ в Краматорский аэропорт - силовой блок обеспечивала Альфа.

Юлия также прибыла в составе группы. Город уже находилось под контролем сепаратистов.

Ее задачей было наладить контакты с проукраинскими активистами, разведка и передача информации в Киев.

После освобождения городов Донецкой области работы не убавилось. Пришлось быстро восстанавливать государственную символику на административных зданиях. Тогда родилась акция Краматорск - это Украина, ее подхватили в других городах.

Кроме публичной поддержки проукраинских активистов, в то время полковник получала задание из Киева по задержанию террористов. "Была командиром оперативной группы и работали в балаклавах", - вспоминает она.

Генерал-майор Юлия Лапутина также проводит лекции на тему: "Смысловая война РФ против Украины".

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