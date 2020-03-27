Детей с раком отправили в "чистое поле": всплыли подробности борьбы с коронавирусом в Украине

В Днепре отделение онкологии и онкогематологии детской областной больницы переводят в другой корпус, чтобы на его нынешнем месте обустроить палаты для больных коронавирусом.

Об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Елена Володина.

"То есть, то отделение, куда в январе месяце были переселены наши дети с диагнозом рак в абсолютно голые стены - в чистое поле. Отделение, которое мы с вами все вместе сообща за рекордно короткий срок обустроили и сделали все, для того чтобы детям было комфортно лечиться. Отделение, в которое совместно с представителями бизнеса было вложено более полумиллиона гривен (боюсь ошибиться, но в сторону уменьшения). Отделение, которое мы отмыли, расписали и оснастили не только необходимым медоборудованием, но предметами быта на нужды онкобольных детей... Теперь это отделение отдано под короновирус", - пишет Елена Володина.

В сообщении говорится о том, что переезд отделения был произведен в срочном порядке. Вероятно, чиновники посчитали его самым подходящим для организации палат для заразившихся коронавирусом.

"На фоне красивого рапорта о том, что больница готова принять больных с короновирусом, обращаю внимание, что в отделении есть ребенок с глиобластомой, которому требуется 3 ампулы препарата Авастин, стоимость которого 24 000 грн за ампулу. Может этот кто-то, кто может принимать такие решения, поступит так же и в этом случае? И ребенок будет обеспечен препаратом за 75 000 грн? Что-то мне подсказывает, что нет…. И проблемы индейцев, по-прежнему, останутся проблемами индейцев…." - написала волонтер.

Как сообщал "Апостроф", украинка, которая вернулась в Украину поездом Рига-Киев 23 марта, рассказала об ужасающих реалиях украинской медицины. По словам девушки, в стране абсолютно не готовы к проверке украинцев на коронавирус, а экспресс-тестов, которые якобы получили регионы, попросту нет.